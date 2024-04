La corsa verso le coppe continentali entra nella sua fase più intensa. Dopo l'interruzione per le nazionali, le sfide nei vari continenti per aggiudicarsi i trofei si fanno sempre più accese, con le partite ad eliminazione diretta che mettono in palio l'accesso alle fasi finali.Se per le squadre italiane, come, è già sicura la partecipazione negli Stati Uniti (con solamente due squadre ammesse per nazione), al momento sono 21 le squadre che hanno già garantito il pass per il torneo organizzato dalla FIFA, che si terrà nell'estate del 2025. Ci sono ancora 11 posti da assegnare, che verranno decisi nelle ultime fasi a eliminazione diretta delle principali competizioni continentali.Mentre la Copa Libertadores ha avviato la fase a gironi, gli altri tornei si trovano nel cuore della fase ad eliminazione diretta. La Champions asiatica, ad esempio, è giunta alle semifinali. Prima di ogni turno, è importante fare il punto della situazione nei vari continenti, con le squadre ancora in corsa per un posto tra le 32 protagoniste del prossimo grande torneo organizzato dalla FIFA.