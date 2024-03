Nei giorni scorsi la FIFA ha pubblicato la situazione delle squadre italiane in merito alla qualificazione al Mondiale per Club, confermando che in caso di eliminazione del Napoli contro il Barcellona, sarebbe la Juventus ad accedere. Neppure il vademecum di Infantino però, sembra fermare il desiderio del presidente del Napoli di estromettere per vie legali, qualora non gli riuscisse sul campo, la Juventus. Come riferisce Tuttosport, Aurelio De Laurentiis sta ancora valutando insieme con il pool di avvocati un eventuale ricorso a Nyon appellandosi al fatto che la Juventus è stata esclusa in questa stagione dalle Coppe europee a causa del “caso plusvalenze”, per il quale è stata anche sanzionata dalla giustizia sportiva italiana con 10 punti di