La FIFA ha ufficializzato la data entro la quale i club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club 2025 dovranno presentare la lista definitiva dei giocatori: il termine è fissato al 10 giugno 2025. Questo permetterà alle società coinvolte di portare negli Stati Uniti, sede del torneo, anche i nuovi tesserati registrati durante la finestra speciale concessa. Le Associazioni Membri coinvolte provengono da ventuno Paesi, tra cui Argentina, Brasile, Germania, Italia, Spagna, Inghilterra, Corea del Sud, Stati Uniti e Arabia Saudita, segno dell’ampia rappresentanza globale dell’evento.

Mondiale per Club, liste e cosa dice il regolamento

I regolamenti del torneo, approvati dal Consiglio FIFA nell’ottobre 2024, sono stati studiati per affrontare questioni tecniche legate alle differenze tra calendari nazionali e periodi di registrazione. L’intento è quello di garantire una certa uniformità tra i club partecipanti, ma anche di offrire una flessibilità adeguata alle federazioni coinvolte. In questo modo, si punta a tutelare l’equilibrio competitivo e a favorire una corretta preparazione delle squadre, indipendentemente dalla loro provenienza.Inoltre, sarà previsto un periodo di aggiornamento delle rose durante il torneo, dal 27 giugno al 3 luglio 2025. In quella finestra, i club potranno sostituire o aggiungere calciatori, ma solo se nel proprio Paese sarà aperta la finestra di mercato standard. La FIFA intende così incoraggiare le società e i giocatori in scadenza di contratto a trovare soluzioni compatibili con il torneo. L’obiettivo resta chiaro: garantire la partecipazione dei migliori talenti e mantenere alto il livello tecnico, anche attraverso l’integrazione di nuovi elementi durante la competizione stessa.