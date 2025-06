Mondiale per Club, le squadre già qualificate agli ottavi di finale

Le squadre già qualificate agli ottavi

Flamengo

Bayern Monaco

Juventus

Manchester City

Palmeiras

Inter Miami

PSG

Botafogo

Il Mondiale per Club 2025 si sta avvicinando alla fine della fase a gironi. Manca l'ultima partita per definire gli accoppiamenti degli ottavi di finale, anche nel gruppo G, quello in cui gioca la. I bianconeri si sono già qualificati insieme al, e l'ultima giornata sarà decisiva per stabilire chi concluderà la fase a gironi in vetta.Nel frattempo, però, oltre a bianconeri e Citizens diverse squadre hanno già staccato il pass per gli ottavi, tra cui ildi Messi.