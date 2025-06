Getty Images

Mondiale per Club: le possibili avversarie della Juventus dopo il girone

Come ormai noto, saranno nell'ordine l'Al-Ain, lo Wydad Casablanca e il Manchester City le prime avversarie aldella Juventus , che punta almeno a qualificarsi agli ottavi di finale che le permetterebbero di incassare più di 30 milioni di euro.Da lì in poi, però, è impossibile avanzare previsioni accurate su quello che potrebbe essere il cammino della squadra bianconera nella competizione: come spiega Tuttosport, tutto dipenderà dal gioco degli incroci, con il raggruppamento della Juventus destinato a intersecarsi con quello del. Il primo posto dell’una e il secondo dell’altra, o viceversa, imporrebbe un suggestivo confronto già agli ottavi. Mentre ai quarti, come possibili sfidanti, entrerebbero in gioco Inter e River Plate dal Girone E, oltre a Borussia Dortmund e Fluminense dal Girone F.