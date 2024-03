Aurelioha consultato i suoi legali internazionali per valutare un possibile ricorso contro la, cercando di escludere il club bianconero dal mondiale per club. "Il Napoli crede davvero che ci siano dei margini", scrive oggi Il Mattino. La situazione è in evoluzione mentre si valutano le opzioni legali disponibili. La decisione di perseguire un'azione legale dimostra la determinazione del Napoli nell'escludere la Juventus dalla competizione e far valere le proprie posizioni. Si prevede un prosieguo delle consultazioni legali e delle discussioni, mentre entrambe le parti cercano di tutelare i propri interessi.