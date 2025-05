Mondiale per Club, la novità della FIFA: i club non sono obbligati a mandare i giocatori in Nazionale

La FIFA ha annunciato quest'oggi l'ufficialità della sessione straordinari di mercato tra il 1 e il 10 giugno, che riguarda le 20 federazioni affiliate alla FIFA. Inoltre, è arrivata una novità che riguarda l'impiego dei giocatori nelle Nazionali durante il Mondiale per Club. I club partecipanti non saranno obbligati a rilasciare i propri giocatori alle nazionali durante lo svolgimento della competizione. Questo il comunicato rilasciato dalla FIFA.

No, in deroga all’articolo 1 dell’Allegato 1 del RSTP, per la durata della competizione non è obbligatorio per i club partecipanti rilasciare i propri giocatori tesserati alle squadre rappresentative".Tuttavia, nel comunicato viene specificato che resta valido l’obbligo di rilascio per la finestra internazionale dal 2 al 10 giugno 2025, vale a dire i giorni precedenti l’inizio del Mondiale per Club, dove ad esempio l'Italia sarà impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.Durante il Mondiale per Club si disputerà l'Europeo Under 21 ma per quanto riguarda le competizioni giovanili già ora i club non hanno l'obbligo di mandare i propri giocatori.