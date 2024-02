Secondo il ranking UEFA, vengono assegnati due punti per ogni vittoria, un punto per ogni pareggio e un punto per ogni turno superato. A questo punto della stagione, non sono più considerati i bonus per la partecipazione e il passaggio agli ottavi (9 punti complessivi).Il Napoli ha bisogno di accumulare 6 punti per raggiungere quota 47 nel ranking UEFA, il che gli permetterebbe di superare la Juventus grazie a un risultato migliore nel quadriennio considerato (dal 2020 al 2024).In sintesi, il Napoli deve ottenere 6 punti per superare la Juventus nel ranking UEFA, mentre la Juventus potrebbe beneficiare della situazione se il Napoli non si qualifica per i quarti di finale, a meno che la Lazio non raggiunga la finale vincendo tutte le partite.