Il Consiglio Fifa ha deciso che sarà il ranking Uefa a decidere la classifica delle qualificate al Mondiale per club, riferisce Gazzetta.it. Sarà un ranking "aggiustato", alle squadre saranno assegnati 3 punti per ogni vittoria e uno per il pari, più 3 per ogni passaggio di turno Si giocherà da metà giugno a metà luglio 2025. Le europee sono 12, già qualificata l’Inter con City, Real Madrid, Chelsea, Bayern, Psg, Benfica e Porto.Ci sono solo due posti per Nazione e l'Inter è già sicura di partecipare. La Juve, al momento è davanti al Napoli e quindi sarebbe qualificata ma dipenderà dai risultati che otterrà il Napoli in Champions League, visto che la squadra di Mazzarri è riuscita a qualificarsi agli ottavi, a differenza del Milan, eliminato e quindi fuori dai giochi per il Mondiale per Club.