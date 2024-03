Italy @juventusfc will qualify for the FIFA Club World Cup 25™️ if @sscnapoli and @OfficialSSLazio fail to progress in Europe this month. pic.twitter.com/F6RPuhUgfa — FIFA (@FIFAcom) March 5, 2024

La "conferma" arriva dalla, tramite i suoi canali social: lasi qualificherà alin programma nel 2025 negli Stati Uniti senon riusciranno a centrare il passaggio del turno in. La squadra partenopea, come noto, scenderà in campo martedì prossimo per il ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona, ripartendo dall'1-1 dell'andata, mentre i biancocelesti sono attesi già questa sera dalla sfida decisiva contro il Bayern Monaco, battuto nel primo match per 1 a 0.Nel caso in cui, invece, una delle due italiane proseguisse nella competizione, bisognerà attendere i prossimi step. Per partecipare al Mondiale, comunque, la Lazio avrebbe bisogno di arrivare almeno in finale di Champions, mentre il Napoli di vincere una partita ai quarti o pareggiarne due.