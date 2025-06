Mondiale per Club, la classifica delle squadre più giovani: Juventus in vetta, l'Inter sprofonda

AFP via Getty Images

Mondiale per Club, la classifica delle squadre più giovani

Salisburgo, 22.7 anni di media;

Manchester City, 24.3 anni di media;

Juventus, 24.5 anni di media;

Chelsea, 24.6 anni di media;

Real Madrid, 24.8 anni di media;

PSG, 24.9 anni di media;

Porto, 25.6 anni di media;

Palmeiras, 26.5 anni di media;

Pachuca, 27.1 anni di media;

Benfica, 27.7 anni di media;

Wydad, 27.7 anni di media;

Al Ain, 28.2 anni di media;

Botafogo, 28.4 anni di media;

Atletico Madrid, 28.4 anni di media;

Esperance Tunisi, 28.5 anni di media;

Borussia Dortmund, 28.6 anni di media;

Al Ahly, 28.7 anni di media;

Inter Miami, 28.8 anni di media;

Urawa Reds, 29.0 anni di media;

Auckland City, 29.1 anni di media;

Bayern München, 29.2 anni di media;

LAFC, 29.3 anni di media;

Seattle Sounders, 29.3 anni di media;

Al Hilal, 29.3 anni di media;

Mamelodi Sundowns, 29.4 anni di media;

Boca Juniors, 29.7 anni di media;

Flamengo, 30.0 anni di media;

Inter, 30.0 anni di media;

River Plate, 30.5 anni di media;

Monterrey, 30.9 anni di media;

Fluminense, 31.2 anni di media;

Ulsan, 31.2 anni di media.

Lasi conferma anche aluna delle squadre più giovani dell'intera competizione, come già era per la Serie A e la Champions League. La FIFA ha pubblicato la classifica dell'età media delle formazioni titolari delle squadre che stanno partecipando al torneo e i bianconeri sono al terzo posto con 24.5 anni di media, dietro solamente a Salisburgo e Manchester City. L'Inter invece si trova in fondo alla classifica confermandosi una delle squadre più "vecchie" in circolazione. Di seguito la classifica completa.