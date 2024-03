Bayern Monaco (GER)

La classifica aggiornata

Bayern Monaco (Germania) – 103 punti

PSG (Francia) – 82 punti

Inter (Italia) – 76 punti

Porto (Portogallo) – 68 punti

Borussia Dortmund (Germania) – 68 punti

Atletico Madrid (Spagna) – 62 punti

Lipsia (Germania) – 61 punti

Barcellona – 56 punti

Benfica (Portogallo) – 52 punti

Juventus – 47 punti (ultima qualificata)

Napoli – 42 punti

Salisburgo – 40 punti

Lazio – 35 punti

La nuova settimana dedicata allaha dato modo di valutare anche le squadre ancora in corsa per il nuovo, che si preparano a centrare la qualificazione al torneo. A dicembre, la FIFA ha reso ufficiali i criteri per stabilire le otto squadre partecipanti al nuovo torneo a 32 squadre, che si aggiungono alle vincitrici delladal 2021 al 2024.Oltre a Chelsea (2021), Real Madrid (2022) e Manchester City (2023), sono state definite altre cinque formazioni che hanno già garantito il loro posto nella competizione, sulla base dei punti accumulati nel ranking e delle squadre ancora in corsa in questa edizione della Champions League:Dopo le prime sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione, la classifica si è leggermente modificata. Attualmente, le squadre qualificate sono: