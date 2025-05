Al Mondiale per Club torneranno i giocatori in prestito: chi ritrova la Juventus?

La stagione della Juventus è alle sue battute finali, almeno per quanto riguarda il campionato. I bianconeri si giocheranno tutto all'ultima giornata, e con tutto si intende in realtà un solo obiettivo: la Champions League. Servirà necessariamente una vittoria per blindare il quarto posto, con Roma e Lazio che tenteranno l'assalto anche in quest'ultima occasione.



La Champions è il traguardo minimo ma fondamentale per cominciare un nuovo anno con il piede giusto, anche se la Juve tornerà in campo meno di un mese dopo per il Mondiale per Club. La competizione che inizierà da metà giugno negli Stati Uniti sarà un vero e proprio spartiacque anche per il mercato, non solo per la finestra aggiunta per i club partecipanti.

I bianconeri potrebbero infatti riabbracciare diversi giocatori partiti in prestito a inizio stagione e averli a disposizione per il Mondiale per Club agli ordini di Tudor. Fra questi, come riporta il Corriere dello Sport, ci sarà, che non verrà riscattato dal Fenerbahce, e oltre a lui la Juventus ritroverà



Solo i giocatori tesserati entro il 10 giugno, infatti, potremmo fare parte della lista dei 50 preconvocati per la competizione che si giocherà negli Stati Uniti.