AFP via Getty Images

La Juventus è partita per gli Stati Uniti con un obiettivo chiaro: non partecipare, ma provare a vincere. Lo ha fatto intendere Igor Tudor , e lo ha ribadito il campo con il sonoro 5-0 inflitto all'Al Ain nella gara d'esordio. Ma non è solo una questione di prestazioni: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dietro le quinte si muove anche una strategia economica precisa, fatta di premi e bonus pensati per motivare ulteriormente la squadra.Il discorso motivazionale tenuto da Johnalla squadra è stato solo l’inizio. Come riporta la Gazzetta, la Juventus ha infatti già iniziato a definire un sistema di premi che scatteranno dall’eventuale accesso ai quarti di finale in poi. Il superamento della fase a gironi — che potrebbe concretizzarsi già domenica contro i marocchini del Wydad — non prevede incentivi economici. Tuttavia, a partire dagli ottavi, ogni passaggio del turno sarà premiato con bonus crescenti.

Bonus milionari per i bianconeri

L’ingresso nei quarti potrebbe garantire un premio da circa un milione di euro, da dividere tra tutti i giocatori. Il messaggio della dirigenza è chiaro: chi va avanti, guadagna di più. E le cifre continuano a salire. L’accesso alle semifinali varrebbe un nuovo bonus, quasi doppio rispetto al precedente, e così via fino all’eventuale vittoria finale.La Juventus non vuole solo partecipare al Mondiale per club: punta a lasciarci il segno, dentro e fuori dal campo.