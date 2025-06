Mondiale per Club Juventus: le combinazioni per il passaggio agli ottavi

2025 Getty Images

Manca sempre meno alla seconda partita dellaal, quella contro i marocchini delche arriva a pochi giorni dal debutto con la super vittoria per 5 a 0 contro l'Al-Ain. La squadra bianconera scenderà in campo alle 18.00 di oggi (ora italiana), con l'obiettivo di confermare i segnali positivi della prima gara e anche di strappare il pass per gli ottavi di finale della competizione con una giornata di anticipo: la fase a gironi si concluderà infatti giovedì con il match contro il Manchester City, che intanto nelle prossime ore affronterà la formazione emiratina dopo aver battuto il Wydad per 2 a 0 (un risultato che al momento premia nella classifica parziale del gruppo G la stessa Juve, essendo decisiva la differenza reti).

Mondiale per Club: Juventus agli ottavi se...

Mondiale per Club: chi troverebbe la Juventus agli ottavi

Ai ragazzi di Igor Tudor basta una vittoria per ipotecare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club, indipendentemente dall'esito dell'altra sfida del girone. In caso di successo del Manchester City o di pareggio, infatti, l'Al-Ain non avrebbe più la possibilità di raggiungere i bianconeri in classifica, ma anche nell'eventualità in cui la formazione araba dovesse battere quella di Pep Guardiola i bianconeri resterebbero comunque davanti grazie al vantaggio negli scontri diretti.Il tabellone del torneo, poi, ha già degli incontri prestabiliti. In base al suo posizionamento finale - che potrebbe definirsi solo con la sfida di giovedì prossimo contro la squadra inglese, già incrociata tra l'altro nei mesi scorsi nel maxi girone di Champions League - la Juventus affronterà la prima o la seconda del Gruppo H che contiene Red Bull Salisburgo,, Pachuca e. L'ipotesi concreta, dunque, è quella di un big match con i Blancos del neo tecnico Xabi Alonso oppure di un "derby d'Italia" con la squadra allenata dall'ex Inter Simone Inzaghi.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui