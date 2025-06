Mondiale per Club, Juventus-Inter ai quarti? Le combinazioni

AFP or licensors

Juventus-Inter al Mondiale per Club: le combinazioni

Si avvicina sempre di più la terza partita al Mondiale per Club della Juventus , che dopo aver vinto e convinto contro Al-Ain e Wydad Casablanca è quasi pronta ad affrontare ildi Pep Guardiola (giovedì a Orlando, alle 21.00 italiane) con l'obiettivo di consolidare il primo posto nel girone. Sul fronte ottavi di finale, che la squadra di Igor Tudor ha già ufficialmente raggiunto, i bianconeri dovranno poi attendere quanto accadrà nel girone H composto da Real Madrid, Pachuca, Salisburgo e Al-Hilal.

Occhi puntati anche sull', che sarà impegnata con il River Plate nella notte tra mercoledì e giovedì. Per i nerazzurri non è ancora certa la qualificazione al turno successivo, per cui però basta un pareggio. L'avversaria sarebbe poi una tra Fluminense, Borussia Dortmund e Mamelodi. E guardando ancora avanti, attenzione al possibile derby d'Italia ai quarti di finale. Se Inter e Juventus dovessero occupare la stessa posizione nei rispettivi gironi (tutte e due prime o tutte e due seconde), finirebbero infatti nella medesima parte del tabellone. E se entrambe dovessero vincere agli ottavi, ci sarebbe spazio per una sfida tutta italiana in terra americana.