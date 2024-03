Le due squadre italiane qualificate al Mondiale per Club sono Inter e Juventus. I nerazzurri lo erano già da tempo mentre per la Juve, la qualificazione è arrivata ieri sera con la sconfitta del Napoli. Inter e Juventus, come riferisce la Gazzetta dello Sport saranno inserite in gruppi diversi e giocheranno minimo tre partite, con l’obiettivo di arrivare primi o secondi e qualificarsi per gli ottavi. Il torneo è lungo quasi un mese, la finale è prevista il 13 luglio. Otto gruppi da 4 squadre, in totale 32 club da 6 continenti calcistici.