Mondiale per Club, Juventus e Manchester City a tre punti: chi è primo nel girone

2025 Getty Images

Juventus e Manchester City a pari punti nel girone: chi è primo?

Si sono concluse adesso tutte le partite della prima giornata del Mondiale per Club. Nel girone G, quello della Juventus, oltre al successo dei bianconeri contro l'Al-Ain è arrivato quello del Manchester City qualche ora prima con il Wydad Casablanca.Partono quindi con il piede giusto le squadre di Igor Tudor e Pep Guardiola, che come da pronostico si dovrebbero contendere il primo posto nel girone. Ne passano comunque due per ogni gruppo ma qualificarsi come primi potrebbe rendere l'ottavo di finale meno complicato. Ma chi è davanti tra Juve e Manchester City dopo la prima giornata?



La classifica del girone

Juventus 3 punti (+5 dr)

Manchester City 3 punti (+2 dr)

Wydad Casablanca 0 punti (-2 dr)

Al-Ain 0 punti (-5 dr)

La Juventus ha superato l'Al Ain con il risultato di 5-0 mentre il Manchester City ha vinto 2-0 contro la squadra marocchina. Questo significa che i bianconeri sono al momento davanti al City perché conta la differenza reti.