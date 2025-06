Mondiale per Club Juventus: come si è qualificato l'Al-Ain?

Getty Images

Mondiale per Club: come si è qualificato l'Al-Ain

Manca sempre meno all'esordio aldella Juventus , che alle 3.00 di questa notte affronterà l'nella prima partita del girone. Una sfida, quella tra le due squadre, che non ha precedenti ufficiali. Considerando il precedente format della competizione, si tratta anche della prima partita tra una squadra degli Emirati Arabi Uniti e una italiana nella Coppa del Mondo per Club FIFA.L'Al-Ain si è qualificato per la Coppa del Mondo per Club FIFA in quanto vincitore dell'AFC Champions League 2023/24, mentre la Juventus grazie all’ottava posizione nel ranking UEFA degli ultimi 4 anni. L'avversaria dei bianconeri ha partecipato due volte alla precedente edizione della Coppa del Mondo per Club FIFA: il migliore risultato dei biancoviola è arrivato nel 2018, quando la squadra degli Emirati Arabi Uniti ha eliminato Team Wellington, ES Tunis e River Plate, raggiungendo la finale e perdendo, poi, la partita decisiva contro il Real Madrid (1-4).