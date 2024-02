Mondiale per Club, è il momento della verità per la Juve

Mondiale per Club, la classifica del ranking Uefa

BAYERN MONACO 100 punti

PSG 79 punti

INTER 76 punti

BORUSSIA DORTMUND 68 punti

PORTO 66 punti

ATLETICO MADRID 62 punti

LIPSIA 61 punti

BARCELLONA 55 punti

BENFICA 52 punti

JUVENTUS 47 punti

NAPOLI 41 punti

SALISBURGO 40 punti

LAZIO 35 punti​

Laguarda con molto interesse ciò che succede in ambito europeo ed in particolare in Champions League. Da una parte, c'è la possibilità per la Serie A di qualificare cinque squadre alla prossima edizione se l'Italia concluderà la stagione tra le prime due posizioni del ranking (attualmente è prima). Uno scenario che aumenterebbe ancora di più le chance - già alte - per i bianconeri di tornare in Champions. Ma soprattutto, lo sguardo della Juve è rivolto alla massima competizione europea per capire se parteciperà al Mondiale per Club del 2025.Se la qualificazione alla Champions League dipenderà dai risultati nelle prossime partite della Juve, quella per ilinvece sarà decisa da ciò che faranno le altre squadre italiane in Champions, in particolare Napoli e Lazio visto che l'Inter è già qualificata. Parteciperanno al torneo infatti solo due club per nazione e c'è ancora un posto libero che si contendono Napoli e Lazio con la Juventus. Ma qual è la situazione al momento? La Juventus al momento sarebbe qualificata; questa la classifica del ranking Uefa che decreterà chi parteciperà al Mondiale per Club

Il pericolo numero uno per la Juventus quindi è il Napoli, che questa sera affronterà il Barcellona nell'andata degli ottavi di Champions League. Sarà già un momento chiave per capire se i bianconeri parteciperanno al Mondiale per Club. Al Napoli potrebbe bastare qualificarsi ai quarti di finale (in caso di parità conta chi ha ottenuto il miglior piazzamento assoluto e premierebbe gli azzurri). Ogni vittoria porta due punti mentre il passaggio del turno un ulteriore punto. Diversa la situazione della Lazio, più indietro. La squadra di Maurizio Sarri infatti dovrebbe arrivare in finale per superare la Juventus.



Mondiale per Club, quando ci sarà

Mondiale per Club, quanto guadagneranno i club

Il primo Mondiale per club, organizzato dalla FIFA, è in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, quindi al termine della stagione, dopo che saranno concluse tutti gli altri tornei, nazionali ed europei.

Partecipare al Mondiale per Club è da un lato segno di prestigio visto che ci saranno i club più importanti al mondo ma soprattutto diventa cruciale a livello economico. La vincente incasserà 100 milioni di euro; per le altre almeno 50. A questi poi vanno aggiunti gli effetti su marketing e valore del brand.