Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di Champions che si giocherà questa sera, può decretare la seconda squadra italiana a qualificarsi al Mondiale per Club dopo l'Inter. La Juventus è in vantaggio rispetto al Napoli e in caso di eliminazione di quest'ultimi, sarebbe dentro il torneo che si svolgerà negli Stati Uniti. Se invece il Napoli dovesse passare, allora i giochi rimarrebbero aperti. In caso di vittoria e quindi qualificazione ai quarti, questo ciò che servirebbe al club di De Laurentiis per superare la Juventus. C'è però anche uno scenario in cui il Napoli passa ma solo ai rigori. In questo caso, la squadra allenata da Calzona, otterrebbe solo un punto per il pareggio (sono due per la vittoria) più quello per la qualificazione. Il Napoli si porterebbe quindi a 44 punti (meno tre dalla Juve) e non basterebbe più vincere una sola partita nei quarti ma sarebbe necessario anche un pareggio nell'altra gara (o la qualificazione in semifinale).