Mondiale per Club, Inzaghi può incrociare subito Inter o Juventus: le combinazioni

Mondiale per Club: Inzaghi può incrociare Inter o Juve, ecco come

ha messo ufficialmente la parola fine alla sua esperienza all' una decisione presa di comune accordo con il club a pochi giorni dalla disfatta in finale di Champions League contro il PSG. Ma il suo cammino potrebbe presto incrociarsi di nuovo con i nerazzurri, così come con la Juventus : questo perché anche l', la squadra araba a cui sembra destinato a unirsi firmando un biennale da circa 50 milioni di euro, giocherà ilnegli Stati Uniti, che inizierà tra un paio di settimane.

I gironi del Mondiale per Club

Girone A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami.

Girone B: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders.

Girone C: Bayern Monaco, Auckland City, Boca Juniors, Benfica,.

Girone D: Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Los Angeles FC.

Girone E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter.

Girone F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, MamelodiSundowns.

Girone G: Manchester City, Wydad, Al Ain, Juventus.

Girone H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca, Salisburgo.

Come riepilogato da Calcio & Finanza, lo scenario di un incrocio con la Juve potrebbe prendere forma se i sauditi chiudessero il girone H al secondo posto, ipotesi tutt’altro che remota considerando la presenza del Real Madrid nel gruppo. Parallelamente, se i bianconeri riuscissero a imporsi nel girone G – dove partono favoriti assieme al Manchester City – la sfida con l’Al Hilal diventerebbe realtà.Un duello che avrebbe un sapore particolare, con Simone Inzaghi ritrovatosi sulla panchina della squadra saudita a pochi giorni dall’addio all’Inter. Ma il disegno che potrebbe comporsi diventa ancora più suggestivo guardando ai quarti di finale. Nel caso in cui l’Inter – attualmente in cerca del nuovo allenatore – chiudesse al primo posto il proprio gruppo (girone E, sulla carta abbordabile) e superasse l’ostacolo ottavi (con il Borussia Dortmund come principale insidia nel girone F), allora ad attenderla ai quarti potrebbe esserci proprio la vincente di Juventus-Al Hilal.Un incrocio che regalerebbe il primo "Derby d’Italia" della stagione, in scena dopo il 1° luglio, oppure una sfida dal sapore agrodolce con un ex. Sembra quasi un paradosso, dato che l’Al Hilal non partecipa alle competizioni UEFA, ma con la nuova formula del Mondiale per Club tutto è possibile.Ecco la composizione completa dei gironi: