Mondiale per Club, Infantino: 'Sarà un successo. Tutti i fondi torneranno al calcio'

Getty Images

"È storia, è la prima volta. Sarà un enorme, enorme successo". Ha esordito così al congresso FIFA, parlando dell'imminentenegli Stati Uniti che vedrà protagonista anche la Juventus , unica italiana insieme all'Inter. "Siamo riusciti a ottenere un accordo televisivo incredibile e rivoluzionario con DAZN, garantendo a tutti, a ogni persona al mondo, l’accesso gratuito alle partite, a ogni singola partita della Coppa del Mondo per Club (FIFA). Gratuito per tutti, su DAZN e su alcuni accordi di sublicenza con le principali emittenti televisive dei diversi paesi, perché il calcio è per tutti, è per ogni tifoso in tutto il mondo e tutti hanno il diritto di guardare queste partite gratuitamente. Questo è molto importante, ed è stato molto importante per noi. Vorrei ricordare, e lo ricordo a tutti, che per quanto riguarda entrate e costi, in realtà non ci saranno né entrate né costi per la FIFA, il che significa che non dovremo toccare le riserve, ovviamente", ha proseguito il presidente.

Le parole di Infantino sul Mondiale per Club

"Ma significa anche che. Tutto tornerà al calcio: i premi in denaro ai club e i fondi di solidarietà per i club calcistici di tutto il mondo. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: le Confederazioni, le Associazioni, le leghe, i club, i giocatori, l’Associazione dei Club Europei, il suo presidente, tutti coloro che hanno condiviso la nostra visione della necessità che il mondo abbia una competizione mondiale per club perché dobbiamo assicurarci che i club, non solo le squadre nazionali, ma tutti i club, possano brillare sulla scena mondiale, possano investire e possano diventare migliori e più grandi in tutto il mondo", la chiosa di Infantino.