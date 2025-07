Mondiale per Club, Infantino ringrazia la Juventus: 'È stato un piacere' VIDEO

Getty Images

Mondiale per Club Juventus, il messaggio di Infantino

"Grazie Juventus ! Fra le magnifiche 32 del Mondiale per Club FIFA ci sei stata anche tu, elegante ed intramontabile Signora d'Italia. Poterti avere negli Stati Uniti è stato un grande piacere". Questo il messaggio condiviso su Instagram da, presidente della FIFA, a pochi giorni dall'uscita della squadra bianconera dal, competizione che ora sta entrando sempre più nel vivo con i quarti di finale (in programma alle 21.00 di oggi il match tra Fluminense e Al-Hilal).Un attestato di stima, dunque, per la Juventus, eliminata agli ottavi dal Real Madrid dopo due vittorie e una sconfitta nella fase a gironi, esattamente come l'Inter. Nel video pubblicato da Infantino si possono notare diversi momenti che hanno contraddistinto l'avventura della Vecchia Signora in terra americana, sul campo e fuori, dagli splendidi goal di Kenan Yildiz agli incontri dello stesso presidente della FIFA con John Elkann, Maurizio Scanavino e Igor Tudor, senza dimenticare i tanti tifosi bianconeri che con passione hanno seguito la squadra sugli spalti.