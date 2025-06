Mondiale per Club, il VIDEO del primo allenamento della Juventus

Getty Images

La Juventus è partita nella giornata di ieri in direzione Stati Uniti dove esordirà tra pochi giorni al Mondiale per Club. Nel pomeriggio di oggi però la prima seduta di allenamento in terra americana agli ordini del tecnico croato Igor Tudor. La Juventus tramite i propri account social ha pubblicato un video che ritrae i biacnoneri all'opera agli ordini di Igor Tudor. DI seguito il video dei bianconeri durante una fase di corsa dell'allenamento.