La Juve al momento sarebbe dentro il Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti a giugno 2025. Le partecipanti saranno decise in base al ranking Uefa delle ultime quattro edizioni e stando alla classifica attuale, i bianconeri hanno 52 punti, mentre Milan e Napoli rispettivamente 48 e 47. Dipenderà quindi da quanto andranno avanti e dai risultati delle squadre di Pioli e Garcia, visto che la Juve non partecipa alla Champions e non può incrementare il punteggio. Solo una di queste tre squadre sarà qualificata.