Mondiale per Club: il tecnico Mokwena presenta il Wydad, 'così possiamo spaventare la Juve'

AFP via Getty Images

L'intervista all'allenatore del Wydad

Tuttosport ha intervistato, giovane tecnico dei marocchini delche affronteranno la Juventus alil prossimo 22 giugno.- "Siamo una squadra ancora in fase di transizione. La sua storia parla di un club che è sempre stato ricco di talento e cuore. Siamo un “work in progress” di un “team” che sta costruendo la personalità e il carattere".- "La comprensione di Rayhi delle fasi di transizione e la sua abilità nel leggere eventuali incertezze difensive dei rivali potrebbero creare squilibrio nella Juventus. Noi dovremo essere al meglio, da Benabid e Harkass a Malsa, Zemraoui, Moubarik, Moutaraji a centrocampo fino a Mailula, Obeng e Lorch davanti".

- "Dobbiamo approfondire la nostra comprensione dell’occupazione dello spazio e degli scambi posizionali, ottimizzando le transizioni in fase offensiva e difensiva. La chiave sta nel migliorare la nostra compattezza verticale mantenendo la fluidità laterale".- "La situazione della Juventus sotto la guida di Motta serve a ricordare la natura volatile del calcio, un panorama in cui i trionfi possono rapidamente trasformarsi in processi. Il malcontento dei tifosi era palpabile, ma è fondamentale affrontare questa trasformazione con una comprensione sfumata delle complessità coinvolte. I club più stabili hanno un grande successo a lungo termine. E il successo nel calcio ama la stabilità. Vedi gli esempi attualissimi di Inter e Arsenal. La visione di Motta per la Juventus è sembrata in disaccordo con l’illustre storia del club, ma abbiamo visto il suo lavoro col Bologna e quella era una delle squadre più studiate da molti di noi".