Mondiale per Club: il tabellone si completa con... l'ex squadra di Chiellini

AFP via Getty Images

. Nella scorsa notte italiana, come racconta Tuttosport, è infatti andato in scena il Playoff tra Club America eper completare il novero delle partecipanti al Mondiale per Club, dopo l'esclusione del Leon che è risultato avere i medesimi vertici societari del Pachuca. A spuntarla, alla fine, sono stati appunto… gli amici del nuovo Director of Football Strategy della Juventus , ovvero la squadra californiana in cui l'ex difensore ha chiuso la propria gloriosa carriera, dopo l'"arrivederci" ai bianconeri.

Mondiale per Club: in quale girone è il Los Angeles FC

I “black and gold”, nelle cui fila milita anche l’ex milanista Olivier Giroud, l’hanno spuntata soltanto ai supplementari, grazie a una rete di Bouanga, dopo che Igor Jesus aveva pareggiato proprio allo scadere il goal avversario di Brian Rodriguez. La squadra statunitense ha così completato il Girone D, in cui se la vedrà con Chelsea, Esperance Tunisi e Flamengo.