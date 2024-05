Ostacolo per la FIFA e il nuovo Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti a giugno 2025. ILe due organizzazioni hanno chiesto che il nuovo Mondiale per Club sia riprogrammato e – svela il quotidiano The Times – hanno inviato. I due attori affermano che il nuovo calendario delle partite della FIFA è oltre la saturazione, e che stia causando «danni economici» alle leghe domestiche oltre a porre un «rischio significativo di infortuni» per i giocatori. Il vecchio Mondiale per Club non scomparirà, ma resterà a cadenza annuale e sarà ribattezzato Coppa Intercontinentale. Fifpro e le World Leagues chiedono che quel torneo venga eliminato. Questo ciò che è stato scritto nella lettera inviata alla FIFA: "La FIFA ha continuamente e costantemente preso decisioni unilaterali a vantaggio delle proprie competizioni e degli interessi commerciali, mentre danneggia negativamente le leghe nazionali e i giocatori. Per un periodo significativo, la FIFA ha ignorato i tentativi ripetuti da parte di leghe e sindacati di affrontare questa questione".