Getty Images



Mondiale per Club, il programma di domenica 15 giugno

Bayern Monaco-Auckland City: ore 18

PSG-Atletico Madrid: ore 21

Palmeiras-Porto: ore 00:00

Botafogo-Seattle: ore 04:00

Dopo la gara d'esordio tra l'Inter Miami e l'Al Ahly, conclusa 0-0, il Mondiale per Club proseguirà con quattro partite, che inizieranno nel pomeriggio di domenica e poi si concluderanno nella notte. Scenderanno in campo già diverse big della competizione. Di seguito il programma con le quattro sfide che vedrà coinvolte le squadre del Girone C, del Girone B e del Girone A. La Juventus giocherà nella notte italiana tra mercoledì e giovedì contro l'Al-Ain.Inizieranno il Mondiale per Club grandi squadre come Bayern Monaco, PSG e Atletico Madrid ma anche il Porto e le brasiliane Botafogo e Palmeiras. Ecco le quattro partite in programma.