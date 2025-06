Getty Images

Mondiale per Club, il primo report UFFICIALE dell'allenamento della Juventus

7 minuti fa



Dal sito ufficiale Juventus:



I bianconeri sono atterrati ieri, sabato, negli Stati Uniti e danno ufficialmente inizio alla missione FIFA Club World Cup. La Juventus, dopo il volo e una nottata di riposo per smaltire il fuso orario, hanno disputato un primo allenamento nella mattinata americana di domenica, utile anche per fare la conoscenza con le strutture dello Sports Performance Center nella Contea di Greenbrier in West Virginia.



Nella prima seduta negli States la squadra si è focalizzata su un lavoro tecnico per poi terminare l’allenamento con delle partitelle. Il programma di avvicinamento alla prima partita contro l’Al-Ain, compagine che milita nella UAE League, in programma mercoledì 18 giugno alle 21 (le 3 del mattino del 19 in Italia) prevede una nuova sessione di allenamento nella mattinata di domani, pomeriggio in Italia.