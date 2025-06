Mondiale per Club, il Manchester City non brilla ma vince: 2-0 con il Wydad

Non brilla ma vince ilall'esordio al Mondiale per Club, competizione in cui nel girone affronterà anche la(attesa nelle prossime ore dal suo debutto contro l'Al-Ain). 2-0 il risultato finale del match di oggi contro il, che ha lasciato però qualche ombra all'interno di una prestazione in cui la formazione marocchina ha avuto ben più di un'occasione per riaprire la gara.Di Phil Foden su assist di Jeremy Doku il goal che ha stappato la partita al 2', dello stesso Doku su calcio d'angolo quello che l'ha indirizzata. In mezzo, prima e dopo uno show del sudafricano Thembinkosi Lorch che ha messo in seria difficoltà la difesa degli Sky Blue e tanti errori di Erling Haaland sottoporta, nel contesto di una squadra, quella di Pep Guardiola, che ha subito mandato in campo anche i nuovi acquisti di lusso Tijani Reijnders e Rayan Cherki. Nel finale anche l'espulsione per un'entrata pericolosa di Rico Lewis che salterà la sfida contro l'Al-Ain e tornerà per l'ultima contro la Juventus.

Manchester City-Wydad Casablanca 2-0: il tabellino

: 2' Foden (M), 42' Doku (M): Ederson; Lewis, Vitor Reis, Aké, O'Reilly; Cherki (60' Rodri), Reijnders, Foden (60' Haaland); Savinho (91' Nunes), Marmoush (69' Gundogan), Doku (60' Bobb).A disposizione: Ortega, Ruben Dias, Stones, Ait Nouri, Gvardiol, Akanji, Khusanov, Gonzalez, Bernardo Silva, Nunes, Echeverri.All. Guardiola.: Benabid; Moufid, Meijers (75' Moutarajji), Ferreira, Boutouil, Moufi; Amrabat (62' Obeng), Zemraoui (62' Malsa), Moubarik, Lorch; Mailula (46' Rayhi).A disposizione: El Motie, Aqzdaou, Harkass, Arthur, Aziz Ki, Benktib, Pedrinho, Bennani, Mahtou, Fathi, Mwalimu.All. Benhachem.: Rabatti (Bra): Mailula (W): Rico Lewis (M)