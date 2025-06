Mondiale per Club, il Botafogo batte il PSG e parte lo sfottò: 'Noi non siamo l'Inter'

Getty Images

Botafogo, lo sfottò contro l'Inter

Impresa delal: la squadra brasiliana ha battuto a sorpresa il, campione d’Europa in carica, con un secco 1-0 che ha infiammato tifosi e social. A decidere la sfida, valevole per la seconda giornata del Gruppo B, è stato Igor Jesus, autore del goal-vittoria accompagnato da un’esultanza in stile Goku, che ha mandato in visibilio i supporter del Fogão.Il successo contro i parigini ha generato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi brasiliani, che non hanno perso l’occasione per lanciarsi in uno sfottò destinato a diventare virale. Il coro più gettonato?, chiaro riferimento alla pesante sconfitta per 5-0 subita dai nerazzurri nella finale di Champions League dello scorso 31 maggio contro lo stesso PSG, disputata all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Un paragone ironico ma eloquente, che sottolinea il contrasto tra l’impresa del club carioca e il tracollo europeo dell’Inter, bersaglio prediletto dell’ironia brasiliana.

Mondiale per Club, la situazione nel Gruppo B

Con sei punti conquistati in due partite, il Botafogo è attualmente in vetta al girone B, davanti a PSG e Atletico Madrid, entrambe ferme a quota tre. Agli uomini di Artur Jorge basterà quindi un pareggio contro i Colchoneros nell’ultima giornata per staccare il pass per gli ottavi (traguardo che laspera di raggiungere già domani, battendo il Wydad Casablanca). Tuttavia, la qualificazione non è ancora certa: in caso di sconfitta netta contro l’Atletico e contemporanea vittoria larga del PSG sui Seattle Sounders, potrebbe materializzarsi un clamoroso ribaltone. Il sogno del Botafogo continua, tra imprese sul campo e sfottò virali fuori dal rettangolo di gioco.