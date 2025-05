Mondiale per Club: i giocatori in scadenza di contratto il 30/06 possono giocare?

AFP via Getty Images



I giocatori in scadenza possono giocare il Mondiale per Club?

Non è un estate come tutte le altre per le squadre che partecipano al Mondiale per Club visto che tra giugno e luglio saranno impegnate nella competizione negli Stati Uniti con tutto quello che ne consegue. La FIFA ha istituito una sessione in più dal 1 al 10 giugno proprio per permettere ai club impegnati al Mondiale di poter fare le operazioni necessarie in modo da affrontare la competizione nel migliore dei modi. Ma i giocatori con il contratto in scadenza al 30 giugno, ovvero nel mezzo del torneo, possono giocare?



I giocatori in scadenza possono giocare il Mondiale per Club oltre il 30 giugno?

I calciatori sotto contratto fino al 30 giugno e/o prestati fino a tale data ai club che prendono parte al Mondiale per Club (comprese Inter e Juventus), possono giocare la competizione fino a quando saranno sotto contratto. Quindi potranno giocare le tre partite del girone.I calciatori in scadenza di contratto il 30 giugno, dunque, possono giocare il Mondiale per Club ma potranno farlo esclusivamente fino a quella data: dal 1° luglio in avanti, alle squadre di appartenenza non sarà più concesso utilizzarli.