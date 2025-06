Mondiale per Club: i dati sugli spettatori negli stadi e le partite più seguite finora

2025 Getty Images

È ufficialmente iniziata nella notte italiana tra il 14 e il 15 giugno la prima storica edizione del nuovoa 32 squadre, fortemente voluto dalla FIFA e dal presidente Gianni Infantino con l’intento dichiarato di creare una competizione a cadenza quadriennale che ricalchi il prestigio di quella analoga per Nazionali. Tutte le partite del torneo, nel quale è coinvolta anche la Juventus , sono trasmesse gratuitamente in streaming sua livello globale, mentre una selezione di incontri è visibile anche sugrazie a un accordo di sublicenza. Ma l'attenzione della FIFA è rivolta anche al pubblico sugli spalti, in particolare quello statunitense che sta seguendo dal vivo gli incontri nelle arene nordamericane.



Mondiale per Club: il dato sul pubblico negli stadi

Le criticità

Le partite più seguite

Il confronto con i campionati europei

Premier League: 40.476 spettatori medi, tasso di riempimento del 97,9%

Bundesliga: 38.665 spettatori medi, riempimento al 97%

Serie A: 30.824 spettatori medi, riempimento al 92,4%

Liga spagnola: 30.016 spettatori medi, riempimento all’81%

Ligue 1: 27.948 spettatori medi, riempimento all’86,7%

Dopo i primi 24 match disputati, è già possibile tracciare un primo bilancio sull'affluenza negli stadi: la media spettatori, come riportato da Calcio & Finanza, si attesta attualmente oltre quota 36mila a partita, con un. Tuttavia, non sono mancate le criticità: in alcune partite, le presenze reali sono apparse inferiori ai dati ufficiali forniti dalla FIFA.Un fattore chiave in questo senso è stato l’orario delle partite, spesso scelto per favorire il pubblico televisivo europeo – il più remunerativo – piuttosto che la partecipazione locale. Alcuni match si sono disputati in orari lavorativi infrasettimanali, penalizzando l’affluenza. È il caso, ad esempio, della sfida tra Benfica e Auckland City, giocata di venerdì a mezzogiorno, che ha fatto registrare appena 6mila spettatori e un riempimento del 26%.In termini assoluti, la partita più seguita finora è stata PSG–Atletico Madrid, con oltre 80mila spettatori e un riempimento del 91%. Ma in termini percentuali ha fatto meglio Bayern Monaco–Boca Juniors: l’incontro disputato all’Hard Rock Stadium di Miami ha fatto segnare un riempimento del 97% e più di 65mila tifosi sugli spalti.Se si confrontano i dati di affluenza del nuovo Mondiale per Club con quelli dei principali campionati europei, il quadro che emerge è chiaro: la competizione FIFA è ancora distante dagli standard di pubblico delle leghe più seguite del continente. Con una media di poco superiore ai 36mila spettatori per partita e un tasso di riempimento degli stadi attestato al 58,5%, il torneo statunitense fatica a tenere il passo dei big five europei, specialmente in termini di percentuale di occupazione degli impianti.I dati della stagione 2024/25 parlano chiaro: