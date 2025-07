Mondiale per Club, Guardiola smorza le polemiche: 'Con questi guadagni...'

Getty Images

Ilin corso negli Stati Uniti sta ancora dividendo addetti ai lavori e opinione pubblica, soprattutto perché a detta di molti sta togliendo energie ai giocatori che in questo momento, dopo una stagione già di per sé lunga e impegnativa, avrebbero potuto godersi un periodo di vacanza per poi concentrarsi sulla prossima annata sportiva. Sul tema è intervenuto anche, che con il suo Manchester City ha appena sconfitto laper 5 a 2 nella partita che gli è valsa il primo posto nel Gruppo G con il conseguente abbinamento all'Al-Hilal per i quarti di finale.

Mondiale per Club, le parole di Guardiola

"Tante squadre si lamentano del Mondiale per Club, ma solo perché non sono qui!", le parole del tecnico spagnolo. "Con quei guadagni sarebbero felici… Di sicuro il Mondiale non crea una situazione ideale per gli allenatori. Tutti noi vorremmo avere due mesi per rinfrescarci in estate. Però è così! E per quello che abbiamo fatto in passato meritiamo di esserci. Siamo al Mondiale e diamo il massimo. Abbiamo un lavoro: seguiamo la Fifa, la Uefa, la Premier League. Non sono gli allenatori a dover organizzare le competizioni".