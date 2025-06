Mondiale per Club, girone G: Guardiola cambia tutto contro l'Al Ain

Getty Images

Nella corsa serrata alla qualificazione e al primo posto nel girone G del Mondiale per Club, il Manchester City si prepara a scendere in campo alle 3 del mattino italiane contro l’Al Ain, conoscendo già l’esito della sfida tra Juventus e Wydad Casablanca, in programma alle 18. Per Guardiola sarà l’occasione di sperimentare e far ruotare la rosa, dopo il debutto vincente per 2-0 proprio contro i marocchini.Il tecnico catalano ha infatti annunciato una vera e propria rivoluzione nella formazione iniziale: ben dieci i cambi rispetto all’esordio. L’obiettivo non è solo tattico, ma anche fisico: «Dobbiamo concedere minutaggio a molti giocatori che tornano da un lungo infortunio», ha spiegato Guardiola. Tra questi, spicca Rodri, pronto a tornare titolare a centrocampo dopo il lungo stop al ginocchio. Novità anche sulle fasce con Ait-Nouri, al debutto, mentre in attacco rientra Erling Haaland, pronto a guidare i Citizens.

Meno margini di scelta per Al Ain, travolto 5-0 dalla Juventus nel primo turno. L’allenatore Ivic conferma il 5-3-2, ma prova qualche aggiustamento a centrocampo dove Abbas e Nader affiancheranno Palacios. In avanti resta intatto il tandem Laba-Rahimi, tra i pochi a salvarsi nella disfatta contro i bianconeri.Per il City, l’occasione è ghiotta per mettere in cassaforte la qualificazione e contendere il primato ai bianconeri. Ma servirà non sottovalutare un Al Ain ferito, che ha ancora una minima speranza di restare in corsa.