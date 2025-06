Mondiale per Club, esordio per il Real Madrid: Huijsen titolare

AFP via Getty Images

Huijsen al debutto con il Real Madrid

Anche ilha fatto il suo esordio alnegli Stati Uniti, a poche ore dal match tra Juventus e Al-Ain . Anche per i blancos, inseriti nel gruppo H, il debutto nella competizione ha portato in dote una sfida contro una squadra degli Emirati Arabi, l'Al-Hilal dell'ex tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, che vanta nella propria rosa molte vecchie conoscenze della Serie A come Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly e Joao Cancelo.Da segnalare che nel nuovo Real Madrid di Xabi Alonso si è registrato anche l'esordio dal primo minuto di, il giovane difensore che la Juventus ha ceduto un anno fa al Bournemouth per poco più di 15 milioni di euro e che il top club spagnolo ha invece acquistato nelle scorse settimane investendone addirittura 60, ovvero la cifra della clausola fissata dalla società inglese. La nuova avventura del classe 2005, insomma, è ufficialmente iniziata.