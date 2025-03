Mondiale per Club, esclusa una squadra: cosa è successo. E per il mercato...

AFP via Getty Images

Perché il Leon è stato escluso dal Mondiale per Club

C'è una novità per quanto riguarda le squadre coinvolte nel, che all'inizio della prossima estate vedrà in campo negli Stati Uniti anche la Juventus . I messicani del, con i connazionali del Pachuca, non hanno infatti soddisfatto i requisiti sulla multiproprietà perché appartengono allo stessa entità, il, e sono quindi stati estromessi dalla competizione, come stabilito dal presidente della Commissione disciplinare.Il Grupo Pachuca, come riporta Tuttosport, ha sempre sostenuto che i due club operano in modo indipendente. Ha anche promesso di vendere il Leon, senza però mantenere l'impegno. Anzi, ha ingaggiato il centrocampista colombiano James Rodriguez per essere più competitivo dovendo affrontare nel torneo il Chelsea, il Flamengo e i tunisini dell'Esperance Sportive. E ha annunciato che presenterà ricorso: "Abbiamo presentato tutte le prove che confermano la gestione autonoma del club. Nel caso ci fosse impedito di partecipare al torneo faremo valere i nostri diritti in tutte le sedi dei massimi tribunali sportivi".

Quando apre la finestra straordinaria di mercato estivo

Resta ora da capire chi prenderà il posto del Leon, senza il quale le squadre partecipanti al Mondiale sarebbero 31 anziché 32. La decisione spetterà ovviamente alla FIFA, che dovrà annunciarla a breve. Intanto è già certo l'inserimento di unadal 1° al 10 giugno, un periodo in cui tutte le società, e non soltanto quelle coinvolte nella competizione americana, potranno concludere trattative , firmare e depositare contratti, comprare e vendere calciatori. La regola resta comunque subordinata all'approvazione delle federazioni nazionali: quella italiana ha dato subito il via libera, andando così incontro a Inter e Juventus.