Mondiale per Club, esclusa una squadra: chi la sostituirà

AFP via Getty Images

Mondiale per Club, escluso il Leon

Si avvicina il, la nuova competizione organizzata dalla FIFA che si terrà negli Stati Uniti e vedrà 32 squadre provenienti da tutto il mondo sfidarsi. Il torneo inizierà il 15 giugno e terminerà con la finale il 13 luglio. Presente anche la Juventus, unica squadra italiana insieme all'Inter. In giornata c'è stata una novità importante annunciata dalla FIFA.A meno di tre mesi dall'inizio del Mondiale per Club è stata esclusa infatti una squadra. Si tratta del Leon, club messicano che è stato "punito" per aver violato il regolamento sulle multiproprietà. Leon e Pachuca hanno la stessa proprietà e non hanno soddisfatto i criteri di indipendenza, portando all'esclusione della squadra messicana.

Il Leon era nel gruppo D insieme a Flamengo e Chelsea. Ovviamente la casella non sarà vuota ma ci sarà un'altra squadra che sostituirà il Leon. Al momento la FIFA non ha comunicato chi prenderà il posto del club messicano e la decisione sarà presa a tempo debito. La Juventus è nel girone G con Manchester City, Wydad Casablanca e Al Ain.