Il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre vedrà la luce tra giugno e luglio del 2024. Secondo documenti ufficiali della FIFA consultati da Calcio e Finanza, un anno prima del debutto della nuova competizione globale per club, programmata tra giugno e luglio del 2025, le migliori squadre del mondo scopriranno il loro percorso verso il titolo di Campioni del Mondo durante il sorteggio della fase a gironi. La prima edizione del torneo, che vedrà la partecipazione di squadre come Inter e Juventus, si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Queste date sono state scelte per garantire un allineamento armonioso con il calendario delle partite internazionali maschili e per permettere un adeguato intervallo di tempo tra la finale del torneo e l'inizio della nuova stagione.