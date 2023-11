Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, non servirà attendere molto per avere una conferma definitiva sui criteri ufficiali per stilare la graduatoria necessaria alla partecipazione ai Mondiali per Club nel 2025. Una decisione sui criteri di ammissione, infatti, è attesa in una riunione del Consiglio FIFA che si terrà alla fine del mese prossimo. Due strade, o un ranking identico a quello UEFA sulle ultime quattro stagioni, che tenga conto delle sole partecipazioni alla Champions League o un ranking simile con punteggi rivisti con un moltiplicatore diverso scelto dalla FIFA. Una decisione che impatterà anche sulle possibilità di partecipazione della Juventus.