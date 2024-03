La Juventus si è qualifica al primo storico Mondiale per Club . Ed è una grande notizia per il club bianconero. Che ora ha anche un problema da risolvere, un bel problema. Non è quello legato all'imminente reclamo del Napoli, che non sembra per ora preoccupare particolarmente alla Continassa o scalfire in alcun modo la linea della Fifa.Il bel problema in questa fase sembra piuttosto quello di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna per capire come evitare di ritrovarsiChe a oggi dovrebbe iniziare domenica 15 giugno e terminare domenica 13 luglio, esattamente a cavallo tra due stagioni. Qui si rischia il tilt: salvo deroghe particolari, infatti, i giocatori in scadenza al 30 giugno 2025 rischierebbero di trovarsi a un certo punto fuori contratto.Ma pure con giuste deroghe, sarebbe meglio evitare di ritrovarsi a contare su calciatori di fatto pronti all'addio e in una fase estiva particolarmente delicata per le loro ipotetiche nuove squadre.Ma un problema che la Juve sta affrontando ormai dai tempo, soprattutto per quel che riguarda i grossi calibri, di fatto messi spalle al muro già da un po': senza rinnovo, sarà cessione.