sono le due formazioni italiane che si sono qualificate alla prossima edizione del Mondiale per Club che si disputerà nel 2025 negli Stati Uniti d'America. La nuova competizione creata dalla Fifa nonostante manchi soltanto un anno al via, non aveva ancora un accordo di distribuzione televisiva a livello globale e le trattative si stavano protraendo oltre le previsioni del numero 1 della Federcalcio internazionale Gianni Infantino. Ed è in questo quadro che, sebbene a cifre inferiori alle previsioni, è arrivato ad un passo l'accordo con Apple.Secondo quanto riportato da New York Times l'accordo potrebbe essere annunciato già nel corso del mese di maggio e vedrà un contratto annuale che potrebbe non superare il miliardo di dollari, oltre 3 in meno rispetto alla cifra messa in preventivo.Ancora non c'è certezza su cosa comprenderà questo contratto e, in particolare se questo accordo preveda o meno la ritrasmissione in chiaro delle partite. Sostanzialmente il Mondiale per Club potrebbe anche essere visibile soltanto agli abbonati di Apple TV+ in tutto il mondo.