Mondiale per Club, Di Gregorio il miglior portiere secondo i dati

Il Mondiale per Club si è concluso ieri con il trionfo del Chelsea, ma a sorridere è anche la Juventus. Nella formazione ideale del torneo stilata da WhoScored, infatti, figura Michele Di Gregorio come miglior portiere. L’ex Monza ha ottenuto una media voto di 7.56, la più alta tra gli estremi difensori, grazie a una serie di prestazioni solide e interventi decisivi che hanno sorpreso anche i tifosi juventini più scettici.Arrivato quest'estate per raccogliere l’eredità di Szczęsny, Di Gregorio ha saputo farsi trovare pronto in una competizione dal grande valore internazionale, conquistando la fiducia di staff e compagni. Il suo rendimento lo ha inserito in un undici di altissimo profilo, che vede in difesa Hakimi, Barboza, Otamendi e Cucurella. A centrocampo spazio al talento di Olise, Palmer, Deossa e Neto, mentre l’attacco è formato da Doue e da un eterno Lionel Messi, ancora decisivo nei momenti chiave.

Un riconoscimento importante per Di Gregorio, che conferma la bontà della scelta fatta dalla Juventus in estate e accende l'entusiasmo in vista della nuova stagione. Per i bianconeri, il Mondiale per Club lascia dunque un segno positivo, al di là del risultato finale.