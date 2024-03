Mondiale per Club, De Laurentiis farà ricorso?

"Sarebbe giusto che andasse il Napoli al Mondiale per Club, a prescindere da cosa accadrà con il Barcellona", disse qualche giorno fa Aurelio De Laurentiis. Ecco, con il Barcellona è successo che il Napoli ha perso 3-1 ed è stato eliminato dalla Champions League. Una sconfitta che costa la partecipazione al torneo negli Stati Uniti che si svolgerà a giugno 2025 . Secondo il presidente del club campano infattiNei giorni scori si è appunto detto della possibilità che il Napoli valuti un ricorso a FIFA e UEFA con il pool di legali per estromettere la Juventus dal Mondiale per Club e di conseguenza, permettere al club di De Laurentiis di partecipare. Ecco, questo rimane l'unico appiglio a cui può aggrapparsi il presidente del Napoli. Anche se, come riporta la Gazzetta dello Sport,e De Laurentiis dovrà farsene una ragione. La Fifa l’ha già fatto capire. Naturalmente non è comunque escluso che il presidente del Napoli decida di percorrere la strada del ricorso.