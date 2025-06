Mondiale per Club, da oggi si possono inserire nuovi giocatori: la Juventus cambierà?

2025 Getty Images

Mondiale per Club, da oggi si possono inserire nuovi giocatori

Nella notte tra giovedì e venerdì si sono concluse le partite dei gironi del Mondiale per Club e da domani inizieranno gli ottavi di finali, che vede coinvolta anche la, in campo martedì contro il Real Madrid. Da oggi però, è di nuovo aperta una finestra di mercato in cui le squadre potranno aggiungere nuovi giocatori e sostituire quelli in lista con altri acquistatiCome viene spiegato nel regolamento, i club partecipanti potranno "sostituire e aggiungere giocatori durante un periodo limitato durante la competizione, che va dal 27 giugno al 3 luglio 2025, entro determinati limiti e secondo specifiche condizioni, incluso il fatto che per il club in questione debba essere aperta una “finestra di registrazione standard” in quel momento". Ovvero, nel caso della Juventus quindi, lla finestra estiva che aprirà formalmente il 1° luglio.che non saranno conteggiati nel limite massimo di 35 giocatori nella lista finale. Il numero totale di giocatori sostituiti o aggiunti alla lista finale non può essere superiore a sei.

Una possibilità aggiunta ad esempio per quei giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno. Nel caso della Juventus comunque, non c'è nessuno dei giocatori presenti il cui contratto scade il 30 giugno, considerando ad esempio che il club aveva trovato l'accordo con Porto e PSG per lSe la Juventus però dovesse acquistare un nuovo giocatore entro il 3 luglio, potrebbe teoricamente inserirlo nella lista. Uno scenario comunque difficile, sia per le tempistiche che per la decisione in sé visto che anche se ci fosse l'ufficialità di un acquisto, il nuovo giocatore potrebbe comunque iniziare la sua avventura solo dopo il Mondiale per Club.