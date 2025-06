Mondiale per Club: cosa succede se Juventus e Manchester City chiudono il girone a pari punti

AFP via Getty Images

Dopo la bella vittoria per 5 a 0 all'esordio contro l'Al-Ain e il convincente "bis" di ieri contro il Wydad Casablanca, lasi avvicina alla terza e ultima partita del girone del, quella contro ildi Pep Guardiola che nelle scorse ore ha battuto la squadra emiratina con un secco 6-0.Juventus e Manchester City, dunque, attualmente hanno lo stesso numero di punti in classifica (6 a testa) ma anche la stessa differenza reti, ovvero +8 per entrambe. I bianconeri, però, al momento sono davanti alla squadra inglese, per un motivo molto semplice che si spiega guardando il regolamento.

Cosa succede se Juventus e Manchester City chiudono il girone a pari punti

Mondiale per Club, chi può incontrare la Juventus agli ottavi

In caso di arrivo a pari punti tra due formazioni - cosa che potrebbe pure verificarsi giovedì - il primo criterio da seguire al Mondiale per Club è quello degli scontri diretti, poi la differenza reti e il maggior numero di goal segnati in questi ultimi. Se dunque Juventus e Manchester City dovessero pareggiare, chiudendo entrambe a sette punti, per stabilire chi arriva al primo posto si andrà a guardare la differenza reti generale che in questo caso sarebbe in perfetta parità.La Juventus però ha segnato un goal in più rispetto al City, nove contro otto, ecco perché agli uomini di Igor Tudor basterà non perdere all'ultima giornata per arrivare primi nel Gruppo G. La Vecchia Signora, dunque, arriva allo scontro diretto per il primo posto con un leggero vantaggio rispetto agli avversari.In base al piazzamento finale, poi, i bianconeri affronteranno o la prima o la seconda del Gruppo H, ovvero una tra