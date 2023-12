Più passa il tempo e più cresce l'attenzione verso il nuovo Mondiale per Club, che si svolgerà negli Stati Uniti nel 2025. Oggi il Consiglio FIFA ha stabilito che conterà il ranking Uefa per qualificarsi, ma come funziona la competizione? In totale ci saranno 32 squadre, di cui 12 europeee. La competizione, secondo quanto raccolto da Sky News, si svolgerà nell'arco di 29 giorni dal 15 giugno al 13 luglio. Il torneo è quadriennale. Si comincia negli Usa nel giugno 2025: 8 gruppi da 4 squadre, le prime 2 passano ai quarti e avanti così fino alla finale.