Mondiale per Club, contro chi gioca la Juventus agli ottavi

Mondiale per Club, chi affronterà la Juventus agli ottavi?

Mondiale per Club, la classifica del girone della Juventus

Manchester City: 9

Juventus: 6

Al-Ain: 3

Wydad: 0



Quando giocherà la Juventus gli ottavi del Mondiale per Club?

Una sconfitta per 5-2 contro il Manchester City non ha permesso alla Juventus di arrivare al primo posto nel girone G. Bianconeri di Igor Tudor che però hanno staccato un pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club e che ora sono in trepidante attesa di capire quale sarà l'avversaria nella prossima fase.L'avversari arriverà dal gruppo H, quindi quello che vede protagonisti Real Madrid, Salisburgo e Al-Hilal di Simone Inzaghi. Le squadre si affronteranno nella notte italiana quindi si dovranno attendere le 5 del mattino italiane per conoscere quella che sarà l'avversaria dei bianconeri. L'avversaria sarà la prima del girone, la maggiore indiziata al momento sembra essere il Real Madrid.La sfida che vedrà protagonista la squadra allenata da Igor Tudor negli ottavi di finale del Mondiale per Club è in programma martedì sera alle ore 21 italiane, le 15 locali all'Hard Rock Stadium di Miami.





